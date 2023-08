Paulinho garante festa do Atlético-MG, e Santos permanece no Z-4 do Brasileirão

PARCERIA LANCE E ISTOÉi PARCERIA LANCE E ISTOÉ - https://istoe.com.br/autor/parceria-lance-e-istoe/ 27/08/2023 - 18:40 Compartilhe

O Atlético-MG venceu o Santos, por 2 a 0, na partida de inauguração da Arena MRV, em jogo válido pela 21ª rodada do Brasileirão. Com dois gols marcados por Paulinho, a festa, que se iniciou antes mesmo da bola rolar, foi garantida pelo atacante do Galo.

Diante de mais um resultado adverso fora de casa, o Peixe perdeu a oportunidade de escapar da zona de rebaixamento, pois o Bahia tropeçou e um simples empate já tirava o Alvinegro Praiano, momentaneamente, da atual situação.

CINCO LANCES QUE MARCARAM A PARTIDA

NA HISTÓRIA! Com passe de Hulk, Paulinho finalizou no canto do goleiro João Paulo, estufou as redes e ficará para sempre na história como o autor do primeiro gol na nova casa do Galo.

DÁ-LHE PRESSÃO! Atrás do placar, o Peixe dominou o jogo, criou chances, mas Marcos Leonardo e Jean Lucas não conseguiram aproveitar chances claríssimas de gol.

QUASE O SEGUNDO DO GALO! Battaglia aproveitou a falha de João Paulo e mandou a redonda para o fundo da rede. Contudo, o zagueiro Jemerson teve interferência e estava em posição irregular. Por conta disso, o gol foi invalidado.

PROBLEMAS NO GRAMADO! Na inauguração, o campo de jogo mostrou alguns problemas em alguns setores. Por conta das dificuldades com a grama, chegou até ocorrer uma paralisação na partida para haver uma manutenção.

AGORA SIM! Pouco depois do gol invalidado, Paulinho subiu mais que toda marcação do Santos em uma bola alçada na área e garantiu o doblete no novo estádio.

COMO FOI O PRIMEIRO TEMPO?

O primeiro tempo teve dois momentos bem distintos. Embalado pela pressão do seu novo caldeirão, o Atlético-MG começou bem, teve muita movimentação e foi assim que chegou ao gol de Paulinho. Logo depois, foi a vez do Peixe tomar controle da partida, arriscar mais finalizações e, em alguns momentos, ficou muito perto do empate, mas a falta de oportunismo impediu a igualdade no marcador.

E A ETAPA FINAL?

A boa impressão que o Santos deixou na primeira etapa mudou completamente no segundo período. O Atlético-MG dominou e foi o único a causar perigo. Além de fazer um gol que foi invalidado, Paulinho aproveitou uma jogada aérea para ampliar o marcador favorável ao Galo.