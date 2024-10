Paulinho Freire tem 54,4% contra 44,4% de Bonavides em Natal, diz Atlas

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 22/10/2024 - 13:10 Para compartilhar:

O empresário Paulinho Freire (União Brasil) lidera a disputa pela Prefeitura de Natal (RN) com 54,4% dos votos, diz levantamento divulgado nesta segunda-feira, 22, pela AtlasIntel. Em segundo lugar, Natália Bonavides (PT) tem 44,4%. Brancos, nulos e indecisos somam 1,2%.

No cenário de votos válidos – o que desconsidera os brancos, nulos e indecisos – os dados mostram Paulinho Freire com 55,1% ante 44,9% de Bonavides.

A série temporal da Atlas mostra Freire ampliando a vantagem sobre a petista a cada levantamento. No primeiro teste do instituto para segundo turno na capital do Rio Grande do Norte, Paulinho e Bonavides empatavam dentro da margem de erro, 42% a 41%. No segundo levantamento, divulgado em 14 de outubro, a vantagem era de 52% a 46%. Neste último, a distância chega a 10 pontos percentuais.

No quesito rejeição, Bonavides também está em desvantagem: 53% avaliam negativamente a imagem da deputada, enquanto Freire tem 38% de menções negativas.

A AtlasIntel ouviu 1.217 respondentes entre os dias 15 e 20 de outubro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa está registrada no TSE sob o código TSE RN-08433/2024.