Paulinho fala sobre bom momento com o Rio Branco-ES na Série D Atacante é o principal nome do clube na disputa da quarta divisão do Brasileirão

Principal nome do Rio Branco-ES, o atacante Paulinho, ex-Flamengo, Santos e Vitória, destacou a ótima fase que vive no clube. Feliz com essa evolução, o jogador revelou que vem fazendo um trabalho intenso com a camisa alvinegra. O clube está na fase de grupos do Campeonato Brasileiro da Série D.

– Tenho feito um trabalho muito forte ao longo dos últimos meses para continuar crescendo de produção e mantendo um nível alto de atuação com a camisa do clube. É isso que vem acontecendo. Estou muito feliz com essa fase positiva – disse.

De acordo com o atleta, a meta do grupo é fazer um ótimo segundo semestre.

– Vamos continuar trabalhando muito para crescermos e melhorarmos nosso desempenho em campo no clube. O grupo sabe do seu potencial e do quanto pode evoluir – concluiu..

