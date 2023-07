Paulinho e Praxedes têm identidade com o Vasco e esperam ajudar a reerguer o clube

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 27/07/2023 - 16:10 Compartilhe

Um atacante vindo de família toda vascaína e um meia que começou na base do clube. O Vasco apresentou nesta quinta-feira seus dois últimos reforços, Paulinho e Praxedes, que esperam usara a identidade com o clube para ajudar na redenção no Brasileirão. O time está na última colocação, mas aposta nos contratados para dar a volta por cima na reta final da temporada.

Paulinho assumiu a camisa 18 e não escondeu o entusiasmo por acertar com o time do coração e realizar um sonho do pai, também vascaíno e grande incentivador para que as negociações terminassem de maneira positiva.

“Quando surgiu a oportunidade de vir para o Vasco, foi um momento em que a gente parou a analisou como uma baita oportunidade, um baita momento. Eu e meu pai analisamos tudo e achamos que era o momento de voltar para o Brasil, para o time do nosso coração. E está sendo uma felicidade muito grande”, celebrou.

“Agradeço ao Vasco por essa grande oportunidade. É um momento muito especial na minha vida e para a minha família, que está aqui junto comigo. Foi uma recepção muito boa, galera muito humilde, simpática, e fiquei muito feliz pela recepção. Já estou ansioso para entrar logo em campo junto com eles e ajudar o Vasco a alcançar seus objetivos”, disse, eufórico e já mandando recado à torcida.

“É uma felicidade, uma honra muito grande fazer parte do Gigante da Colina. O recado que eu posso deixar para o torcedor é que eles podem esperar muita entrega e muita luta dentro de campo. O caminho é irmos todos juntos, trabalhar cada dia melhor para que a gente possa colocar o Vasco no devido lugar, que é lá em cima. Juntos somos mais fortes.”

Contratado do Red Bull Bragantino, Praxedes não escondeu o entusiasmo por voltar ao clube. O meia de 21 anos passou por São Januário ainda novinho, no sub-09, antes de ir para o Internacional. “Fiz a base no Vasco e minha mãe sempre falava que um dia eu voltaria. E aqui estou eu novamente, muito feliz e me sentindo em casa. É gratificante, um prazer enorme voltar onde comecei minha trajetória”, afirmou.

O novo camisa 21 do clube garantiu que pode ser um curinga com Ramón Diaz. “Atuo como meia e também de segundo volante. O treinador irá me colocar onde ele achar que tenho de jogar, já tivemos essa conversa, e estou aqui para ajudar a equipe da melhor forma.”

