Paulinho, do Midtjylland, comemora título dinamarquês: ‘Primeiro de muitos’ Lateral-esquerdo do Midtjylland, brasileiro sagrou-se campeão na Dinamarca de forma antecipada na última quinta-feira (9)

Tem brasileiro comemorando título na Europa. Na última quinta-feira (9), o Midtjylland, da Dinamarca, sagrou-se campeão nacional antecipadamente ao vencer o Copenhague por 3 a 1. O lateral-esquerdo brasileiro Paulinho, que atua no clube desde o início da temporada, comemorou a conquista.

– Fico muito feliz pelo meu primeiro título aqui na Dinamarca. É uma competição importante de relevância nacional e que dá direito aos playoffs da Liga dos Campeões e Liga Europa. O estilo de jogo aqui é diferente e temos que nos adaptar, mas estou contente com a temporada que fiz aqui e espero que seja o primeiro de muitos – disse Paulinho.

Com passagens por Santos e Santo André, o atleta chegou na Dinamarca em julho, após deixar o Bahia. O brasileiro revelou que teve dificuldades em seu início no futebol europeu, mas fez um balanço positivo em seu primeiro ano no Velho Continente.

– Tive uma pequena lesão na minha chegada na Dinamarca, que me atrapalhou um pouco, mas depois consegui me adaptar e pude ter minha melhor sequência de jogos aqui no clube. Acredito que quando a gente encerra a temporada com título é sinal que o trabalho foi bem feito, e terminar jogando foi mais maravilhoso ainda – finalizou.

