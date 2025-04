Paulinho deverá estrear pelo Palmeiras em clássico contra Corinthians

Uma das principais contratações do Palmeiras para a temporada 2025, Paulinho deve fazer sua estreia com a camisa Alviverde no próximo sábado, 12, no dérbi contra o Corinthians. O jogo está marcado para às 18h30, horário de Brasília, na Arena Barueri.

A informação foi dada em primeira mão pelo jornalista Paulo Vinicius Coelho, do Canal Uol. PVC informou que Paulinho será relacionado para o duelo diante do maior rival, em confronto válido pela 3ª rodada do Brasileirão.

Neste ano, o Palmeiras investiu pesado em contratações, principalmente para o comando de ataque. Vitor Roque, que chegou em março, se tornou a contratação mais cara da história do futebol brasileiro. Antes dele, o atacante Paulinho, contratado no fim de 2024, também havia se tornado a contração mais cara do clube.

Paulinho foi anunciado pelo Palmeiras no dia 31 de dezembro do ano passado. Os valores da contratação giraram na casa dos 18 milhões de euros (cerca de R$ 115 milhões, na cotação da época).

Quando contratado, o atacante de 24 anos estava lesionado. Em dezembro, Paulinho precisou passar por uma cirurgia, após fratura por estresse na tíbia da perna direita. Mesmo com um tempo de recuperação estimado em cerca de quatro meses, o Palmeiras investiu no negócio e anunciou o atacante.

Dessa maneira, o jovem atacante e uma das principais esperanças da torcida alviverde para que o desempenho do ataque cresça durante a temporada, ainda não estreou com a camisa do Palmeiras, mas a espera deve chegar ao fim no final de semana.