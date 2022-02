Paulinho decide e garante vitória do Corinthians no Paulista

Contando com o brilho do meio-campista Paulinho, o Corinthians derrotou o Ituano de virada por 3 a 2, neste domingo (6) no estádio Novelli Júnior, em Itu, pela 4ª rodada do Campeonato Paulista. Com o resultado o Timão assumiu a liderança do Grupo A com sete pontos.

Fim de jogo! Em Itu, tinha que ser uma #ViradaGigante do Timão!!! VAMOS! Ituano 2 3 Corinthians ⚽ Fábio Santos

⚽ Giuliano

⚽ Paulinho#DiaDeCorinthians#VaiCorinthians pic.twitter.com/tkKV31HX8w — Corinthians (@Corinthians) February 6, 2022

Jogando em casa, o Ituano abriu o placar com Neto Berola aos 5 minutos. O Corinthians chegou a empatar com Fábio Santos aos 30 minutos em cobrança de pênalti, mas, aos 41, ainda na etapa inicial, Cleberson voltou a colocar o Ituano em vantagem.

Após o intervalo Giuliano deixou tudo igual. E, aos 26 minutos, Paulinho brilhou, marcando o gol da vitória de cabeça.

Empate do Santos

Jogando no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, Guarani e Santos ficaram no 1 a 1. Eduardo Bauermann marcou pelo Peixe e Giovanni Augusto pelo Bugre. O resultado deixou a equipe comandada pelo técnico Fábio Carille na 3ª posição do Grupo E.

Final de jogo em Campinas. O Santos empata em 1 a 1 com o Guarani. pic.twitter.com/02RgVMzKzj — #SantosDoMundo (@SantosFC) February 6, 2022

