Paulinho da Viola tem alta do CTI e manda recado: ‘Em breve estarei de volta’

O cantor Paulinho da Viola, 80 anos, deu uma grande alegria aos fãs, na tarde desta quarta-feira (02). Ele teve alta do Centro de Terapia Intensiva, segundo informações publicadas por sua equipe no Instagram.

Ele segue internado na clínica São Vicente, na Gávea, zona sul do Rio de Janeiro, após ser submetido a uma enterectomia – retirada cirúrgica de um pedaço do intestino.

Ainda através do comunicado, o médico Octávio Vaz informa que o artista já iniciou dieta por via oral e “apresenta boa evolução”.

Na legenda da publicação, a equipe do artista transmitiu ao público as palavras de otimismo do cantor.

“Nosso querido Paulinho se recupera bem, recebeu alta do CTI e esperamos que em breve esteja em casa. Em suas próprias palavras: ‘Tenho recebido muitas mensagens de carinho e apoio. Quero agradecer a cada uma delas. Estou confiante que em breve estarei de volta. Um abraço a todos.'”

Paulinho da Viola está internado desde a madrugada da última segunda-feira (31). No dia anterior, ele havia cancelado um show no município de Três Rios, no estado do Rio, após sentir uma indisposição.

Ele teve uma queda de pressão em decorrência de um sangramento digestivo, que foi constatado por médicos ainda na cidade onde seria realizado o show.

Ao retornar para a capital do estado, onde mora, o cantor foi encaminhado para a unidade hospitalar e foi submetido a uma bateria de exames.

