Paulinho da Viola passa bem após cirurgia para tratar tumor raro

O cantor Paulinho da Viola, de 80 anos, que precisou passar por uma cirurgia, nesta segunda-feira, 31, após ser internado com um sangramento digestivo na Clínica São Vicente, no Rio de Janeiro, passa bem, segundo informações do boletim médico divulgado nas redes sociais do artista.

A nota ainda diz que exames apontaram um tumor raro como a causa do sangramento. Paulinho foi diagnosticado com um GIST de intestino delgado, ou tumor estromal gastrointestinal, que se desenvolve em células localizadas na parede do trato gastrointestinal.

Show cancelados

No último domingo, 30, Paulinho da Viola cancelou o show que faria no Festival de Inverno, em Três Rios, após passar mal.

Em decorrência do procedimento, o veterano, que está em turnê comemorativa pelos 80 anos, também precisou cancelar o show que faria em Florianópolis, Santa Catarina, no próximo sábado (5).

