Paulinho da Viola apresenta boa evolução após cirurgia no intestino, diz assessoria

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 03/08/2023 - 19:33 Compartilhe

O cantor Paulinho da Viola, 80 anos, segue o seu processo de recuperação no terceiro dia do pós-operatório. Ele deixou o Centro de Terapia Intensiva (CTI) da Clínica São Vicente, no Rio de Janeiro, na última quarta-feira (2).

O cantor está em dieta oral e fisioterapia, alternando com repouso indispensável e mantém o bom-humor durante o tratamento, segundo informou a equipe do artista ao site da revista Quem, em publicação nesta quinta-feira (03).

“O paciente Paulo César Baptista de Faria (Paulinho da Viola) apresenta boa evolução no terceiro dia de pós-operatório”, diz o boletim médico assinado pelo Dr. Octávio Vaz, ainda de acordo com a publicação.

Na última segunda-feira (31), Paulinho da Viola foi submetido a uma cirurgia no intestino, para tratamento de um tumor. Ele precisou ser internado no dia anterior após se sentir indisposto quando estava prestes a fazer uma apresentação na cidade de Três Rios, no centro-sul fluminense, que acabou sendo cancelada.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Paulinho da Viola (@paulinhodaviola)

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias