Paulinho da Força retorna à presidência do Solidariedade após prisão de Eurípedes

O Solidariedade elegeu nesta segunda-feira, 17, o deputado federal Paulinho da Força (SP) como o novo presidente da sigla. O parlamentar retorna ao comando do partido após pouco mais de um ano.

+ Dirigente é suspeito de se apropriar de helicóptero e esvaziar contas de partido

A decisão do partido foi tomada após a prisão de Eurípedes Jr, que comandava a sigla até então. Ele se entregou à Polícia Federal no último sábado, 15, após quatro dias foragido.

“A escolha de Paulinho da Força reflete a confiança do partido em sua capacidade de liderar a legenda de acordo com os pilares ideológicos do Solidariedade”, afirmou.

Na última semana, a PF deflagrou uma operação contra correligionários da legenda por suspeitas de desvios de recursos do fundo partidário do antigo PROS. Os investigadores apuram o rombo de R$ 36 milhões nos cofres do partido.

Além de Eurípedes, outros seis membros do PROS foram presos pela PF. Todos negam as acusações.