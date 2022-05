Paulinho, cria da base do Vasco, comparece em São Januário na vitória sobre o Brusque pela Série B Jogador do Bayer Leverkusen-ALE ganha camisa personalizada, tira foto ao lado da estátua de Roberto Dinamite e ouve pedidos para voltar a jogar pelo seu ex-clube

A vitória do Vasco sobre o Brusque por 2 a 0 contou com a presença ilustre de Paulinho em São Januário. O cria da base do Cruz-Maltino ganhou camisa personalizada e, ainda, posou para fotos com a estátua de Roberto Dinamite, maior ídolo da história do clube.





O ex-jogador do Cruz-Maltino atualmente tem contrato com o Bayer Leverkusen-ALE, até julho de 2023, onde totaliza 72 jogos. Também marcou oito gols e deu quatro assistências pelo clube alemão. Os torcedores fizeram a festa com a presença do jogador, que ouviu os gritos de ‘volta’ na Colina Histórica.

Com o resultado, o Vasco está provisoriamente na segunda posição da competição. Agora, depende de uma revés do Bahia, que enfrenta o Tombense, nesta sexta-feira.

+ Confira a tabela da Série B do Brasileiro

E MAIS: