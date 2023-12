Paulinho, artilheiro do Brasileirão, confia no título do Atlético-MG: ‘Vamos com fé’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 02/12/2023 - 23:38 Para compartilhar:

A mesma fé que Paulinho tinha em marcar o gol da vitória do Atlético-MG sobre o São Paulo, o atacante tem na conquista do título brasileiro pela equipe mineira, quarta-feira, após a disputa da última rodada. Ainda no gramado do Mineirão, o artilheiro da competição nacional, com 19 gols, demonstrou toda a sua esperança, mesmo sabendo da vantagem que o Palmeiras tem no duelo.

“Eu estava convicto que teríamos mais uma chance de gol e que tínhamos que fazer. Fiquei feliz de receber o passe do Hulk e ter dado a vitória para o nosso time. Foi um resultado importante na busca do nosso objetivo. A gente sabe que não depende só de nós. Vamos com fé, com os pés no chão, para chegar no último jogo e buscar mais uma vitória e se possível buscar o tão sonhado Campeonato Brasileiro”, disse Paulinho.

O jogador destacou a resiliência do Atlético-MG, que buscou a vitória até o final. “O São Paulo veio em uma proposta de segurar o jogo, caíram muito durante o jogo. Isso dificultou um pouco a nossa partida. Conversamos no vestiário, que tinha que ter paciência e os espaços iam se abrir.”

Além da suada vitória, os mais de 53 mil torcedores do Atlético-MG homenagearam o zagueiro Réver, que disputa sua última temporada.

O Atlético-MG volta a jogar na quarta-feira, em Salvador, diante do Bahia. Antes o time torce para que o Palmeiras não vença o Fluminense, neste domingo, no Allianz Parque. Atleticanos e palmeirenses somam 66 pontos cada.

