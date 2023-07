Paulinha de ‘Mulheres Apaixonadas’, Roberta Gualda denuncia perfil falso no Tinder

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 18/07/2023 - 17:34 Compartilhe

Roberta Gualda, 41 anos, que está de volta na reprise da novela Mulheres Apaixonadas (TV Globo), onde viveu a adolescente Paulinha, fez uma denúncia de uso indevido de sua imagem.

Nesta terça-feira (18), a atriz usou a sua conta no Instagram para esclarecer que sua foto está em um perfil fake no aplicativo de relacionamento Tinder, mas que a foto foi usada sem o seu consentimento.

“Amigos do Tinder, não estou no Tinder! Descobri esse perfil hoje e não sei se fico nervosa ou lisonjeada por alguém achar que vai atrair gente com as minhas fotos. Mas, brincadeiras à parte, acredito mesmo que as ramificações desse tipo de mentira podem ser trágicas”, afirmou ela na legenda da publicação em que divulgou o perfil falso.

Dramaturga e Mestre em Comunicação Social pela PUC-Rio, Roberta Gualda aproveitou para fazer um apelo.

“Eu não sei se ‘Isabela’ só tem baixa autoestima ou está aplicando golpe por aí, essa é uma. Agora, imagina se a pessoa que tem sua foto inadvertidamente vinculada a um aplicativo de namoro tem um marido ou namorado machista, inseguro e agressivo? Quem estiver por lá, por favor, me ajude a denunciar esse perfil. Desde já agradeço. Beijos!”, pediu a artista.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Roberta Gualda (@robertagualda)

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias