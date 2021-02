Paulão, zagueiro do Fortaleza, projeta reencontro com o Vasco: ‘Tenho muitas lembranças de São Januário’ Pelo Cruz-Maltino, zagueiro disputou 47 partidas e pediu a rescisão de contrato em julho de 2018. Equipes se enfrentam nesta quarta, no Castelão, na luta contra o rebaixamento

O confronto entre Vasco e Fortaleza desta quarta, no Castelão, às 19h15 (de Brasília), será decisivo para as pretensões de ambas as equipes no Brasileirão. Um confronto direto na luta contra o rebaixamento, já que apenas um ponto separa os times na tabela. A partida também será marcada pelo reencontro do zagueiro Paulão, do Leão do Pici, com o Gigante da Colina.

Em entrevista ao Lance!, o zagueiro relembrou com carinho a sua passagem pelo time de São Januário e disse que o elenco do Fortaleza está focado em se distanciar de vez da zona de rebaixamento e permanecer na elite do futebol brasileiro. O atleta fez 47 jogos com a camisa cruz-maltina e pediu a rescisão de contrato em julho de 2018.

– Aqui no Fortaleza estamos focados em aumentar ainda mais a distância da zona de rebaixamento. Será um reencontro de carinho e respeito pelos profissionais do Vasco e pelo clube, mas sem deixar de lado os objetivos do nosso grupo. Estamos muito motivados e queremos terminar o campeonato em uma situação melhor do que nos encontramos. A vitória contra o Coritiba foi de extrema importância para conseguirmos enxergar os próximos desafios com um pouco mais de tranquilidade, porém sem perder o foco e sempre buscando melhorar o desempenho da equipe – destacou.

– Tenho muitas lembranças de São Januário, mas acredito que o principal sejam as relações que criei. Fiz muitos amigos e admiro muitos profissionais com quem trabalhei naquela época – disse.

Paulão fez 47 jogos e 2 gols pelo Vasco (Foto: Paulo Fernandes/Vasco)

Com a saída de Rogério Ceni, o Fortaleza teve uma queda de rendimento no campeonato e chegou a figurar entre os times presentes na zona de rebaixamento. Contudo, a equipe reencontrou o caminho das vitórias e não perde em casa há 4 partidas. Com a vitória sobre o Coritiba, os comandados do técnico Enderson Moreira deixaram o Z4 e chegam com moral para o duelo decisivo.

– Sair da zona na última rodada era nosso grande objetivo. Trabalhamos muito e conseguimos fazer um bom jogo contra o Coritiba, que nos trouxe a vitória e nos proporcionou um pouco mais de tranquilidade, podemos respirar um pouco para seguir buscando a maior distância possível da zona – finalizou.

