Paulão minimiza derrota na Libertadores e promete Vasco confiante no clássico

O técnico Zé Ricardo comandou um treino tático neste sábado e encerrou a preparação do Vasco para o duelo contra o Botafogo, domingo, no Engenhão, às 16h, pela última rodada da fase de grupos da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca. E, mesmo depois da derrota para a Universidad de Chile na terça-feira, em casa, pela Copa Libertadores, o elenco está confiante para o clássico.

Foi o que garantiu neste sábado o zagueiro Paulão, ao minimizar a derrota na Libertadores e explicar que o Vasco vive um bom momento no Carioca – a equipe lidera o seu grupo com dez pontos.

“O que aconteceu no meio da semana não irá desmotivar, nos fazer abaixar a cabeça ou nos deixar para baixo. É lógico que se tratava de uma partida importante, se trata de um campeonato importante, onde nós queremos ir longe, mas dentro de tudo que aconteceu, acredito que o saldo é positivo. Passamos para a fase de grupos da Libertadores e estamos na briga pelo Carioca”, apontou.

Apesar de confiante, o zagueiro ponderou que Botafogo tem um bom time e precisa ser respeitado. “É claro que iremos atuar com o objetivo de conquistar a classificação com o nosso resultado, vamos pensar primeiro em nós, até porque teremos um adversário importante, um clássico. É preciso respeitar a equipe do Botafogo”, disse Paulão, antes de acrescentar.

“Nossa preocupação tem que ser entrar em campo e fazer um bom trabalho, dar o melhor. Estamos atravessando um bom momento no Campeonato Carioca e queremos mantê-lo”, complementou.