Paula Fernandes testa positivo para Covid-19 e faz isolamento: “Período de repensar”

A cantora Paula Fernandes testou positivo para Covid-19 e aproveitou o tempo de isolamento para refletir sobre as escolhas. Ela compartilhou um clique no Instagram falando sobre isso. “Esse período de reclusão me fez repensar muito a vida. Acho que tudo tem um propósito e certamente estamos sendo colocados à prova. Sentimentos e emoções aflorados e nada de máscaras!”, começou na legenda, em que aparece sentada no chão em sua fazenda.

“Somos o que somos, e quem parecia ser agora se mostra como realmente é. Que esse período possa ser de crescimento para todos como tem sido pra mim. E que o futuro se revele lindo nesse novo caminhar pra quem ama e deseja fazer só o bem”, finalizou Paula, que já havia dito estar com sintomas leves da doença. “Dor no corpo, dor nos olhos, de cabeça. Eu sempre tenho enxaqueca, né?”

