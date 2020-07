Paula Fernandes relembra depressão e dá conselho: “É importante se respeitar”

Longe dos palcos e do namorado por conta do coronavírus, Paula Fernandes tem buscado novas formas de se distrair. Em entrevista ao GShow, ela falou como essas atividades são fundamentais para a saúde mental. A cantora, que já sofreu de depressão aos 18 anos, comentou sobre e aconselhou quem está passando por essa doença.

“A minha dica é assistir séries, fazer atividades físicas. Minha personal me liga e faço o treino por vídeo chamada. Falo com familiares, faço atividades manuais. Gosto muito de desenho, crochê, pintura, uma boa leitura. O contato familiar é importante. Existem vários aplicativos que permitem e ajudam a passar o tempo, e tem que pensar sempre que vai passar”, afirmou.

Além disso, Paula Fernandes ressaltou que é importante cada um se respeitar nessa fase. “A gente tem que se respeitar. Tem dias que tô extremamente triste e tem dias que você não quer levantar da cama. Antes, eu tinha muita resistência com as minhas dificuldades. Sou virginiana, né? Fui criada pra dizer que estou bem e pronto. Mas a gente não tá bem todo dia. Somos mulheres, temos hormônios. Tem dias que tô me sentindo horrorosa, e dias que tô me sentindo linda. É importante a gente se respeitar”, disse.

Ainda na entrevista, a cantora conta que tem praticado atividades físicas todos os dias, independente do dia ou do tempo, ela sempre arruma um tempinho. “Quando estava fazendo 220 shows por ano, podia ser 2h da manhã, eu fazia tríceps lá na cadeira do quarto do hotel. Não é desculpa, mesmo que seja só 30 minutos de atividade física por dia”, incentiva os fãs.

