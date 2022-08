Paula Fernandes curte Ibiza com o namorado e fãs elogiam: ‘Surra de beleza’

Da Redação 02/08/2022 - 23:34 Compartilhe

Paula Fernandes está curtindo as águas cristalinas do mar de Ibiza, na Espanha. A cantora está em companhia de seu namorado, Rony Cecconello, que estão juntos desde 2019. Na foto, a artista posou dentro da água, usando um biquíni colorido com estampa da obra de Tarsila do Amaral. No rosto, além do sorriso, óculos com armação laranja.

Os seguidores gostaram do registro. “Ô mulher lindaaaa”, disse uma fã. “O sorrisão da mineira mais linda”, escreveu outra. “Surra de beleza”, elogiou mais uma. “Sua felicidade é a minha felicidade”, comentou um seguidor.

https://www.instagram.com/p/CgxRHQOt3ly/