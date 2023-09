Paula Fernandes anuncia fim do romance com o empresário Rony Cecconello após 4 anos

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 25/09/2023 - 17:17 Compartilhe

A semana começou cheia de desilusões para os românticos que acreditam em amor eterno. Após Sandy e Lucas Lima anunciarem a separação depois de 24 anos de relacionamento, e de chegar ao fim o namoro de Gustavo Mioto e Ana Castela, agora foi a vez da sertaneja Paula Fernandes informar ao público que também está solteira.

A cantora usou os Stories de seu Instagram para publicar um texto em que comunica aos fãs que ela e o empresário Rony Cecconello não estão mais juntos, após 4 anos de namoro.

Apesar do término da relação duradoura, a sertaneja fez questão de dizer que segue acreditando que o amor é para sempre.

“Em respeito a todas as pessoas que me querem bem, preciso compartilhar com vocês que o meu relacionamento chegou ao fim. Agradeço o carinho de todos e peço que respeitem este meu momento”, iniciou ela.

“Eu sempre acreditei que o amor é para sempre. Não é à toa que esse sempre foi o tema principal nas minhas músicas, porque eu sou amor… Sou feita de amor. Eu sigo adiante acreditando que o amor é uma das maiores forças do universo e que um dia ele se abrirá de novo pra mim.”, completou a cantora.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias