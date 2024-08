Paula Burlamaqui passa por cirurgia no Rio de Janeiro

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 12/08/2024 - 14:22 Para compartilhar:

Paula Burlamaqui foi submetida a uma cirurgia no quadril para amenizar os danos na região causados por uma artrose em estágio avançado. A atriz, de 57 anos de idade, gravou um vídeo em que aparece internada no Hospital Samaritano, no Rio de Janeiro, para contar a seus seguidores no Instagram detalhes do procedimento.

“Tive um desgaste no meu quadril… Eu fiquei tentando fazer fisioterapia, pegar leve, não sei o quê, mas agora é aquele momento daquela camisola linda que você bota para operar, coisa mais linda do planeta essa camisola. Pelo amor de Deus, né meu amor?”, brincou a artista, que contou com a companhia do namorado, o empresário Luís Paulo Montenegro, no pré e no pós-operatório.

Segundo Paula, a cirurgia foi necessária devido a um desgaste da cartilagem. “Encarando a vida como ela é, operando o meu quadril direito que estava com uma artrose avançada. Deu tudo certo! Agora é só recuperar bem! Obrigada a todas as mensagens de carinho e amor que recebi”, agradeceu.

A artrose ou osteoartrose é o desgaste da cartilagem que reveste as articulações, conhecidas popularmente como “juntas”. É um fenômeno natural, que faz parte do envelhecimento do organismo. O tratamento é feito através de cuidados individuais e paliativos, como medicamentos, fisioterapia e, às vezes, cirurgia, como no caso da atriz.

