Paula Barbosa relata desespero ao receber diagnóstico errado em exame do filho

Paula Barbosa, de 38 anos, usou as redes sociais, na noite da última quinta-feira, 24, para fazer um alerta em tom de desabafo a respeito de um susto que levou recentemente com o resultado errado de um dos exames de seu filho recém-nascido, Arthur, que veio ao mundo no dia 26 de março. O garotinho foi diagnosticado com AME, Atrofia Muscular Espinhal.

Emocionada, a atriz do remake de “Pantanal”, da TV Globo, chorou durante o relato e legendou o vídeo com a frase: “Um depoimento sobre algo terrível que passei com o meu bebê”.

No vídeo, a neta de Benedito Ruy Barbosa contou que tudo começou com o teste do pezinho. “Tem um assunto aqui muito sério que eu quero dividir com vocês. Eu estava só esperando sair o resultado de um exame do Arthur, meu filhinho que acabou de nascer. Eu tinha certeza que o resultado ia ser esse, mas foram dias de muita angústia, muita agonia e eu tenho certeza que tem outras mães passando [pelo mesmo] e, por isso, eu tenho que falar a respeito. Foram dez dias úteis de espera do resultado do exame, a partir do resultado do exame do pezinho que a gente fez”, iniciou.

“No hospital, tem o exame do pezinho comum, que detecta algumas doenças, e tem os [exames] mais completos. Eles [profissionais do hospital] fazem o quê? Tentam vender o exame mais completo, dizendo que abrange muito mais doenças. Claro que a gente fez o exame que abrange 48 doenças. A gente achou que estava fazendo melhor”, completou.

Segundo a artista, ela e o marido, Diego, não receberam informações importantes referentes ao exame. “Uma coisa que a gente não sabia e só ficou sabendo depois que chegou o resultado, é que esse exame do pezinho tem muito falso positivo, porque é um exame de triagem, não é um exame de diagnóstico. Só que quem que tinha falado disso comigo? Quem que tinha falado disso com Diego? Ninguém, né? Só [falaram que era] um exame completo, que abrange mais doenças e doenças graves. Quando a gente recebeu [o resultado], a gente teve o positivo para o AME, atrofia muscular espinhal, que é uma doença super grave.”

A atriz, então, continuou o desabafo: “Não consigo nem falar, gente, que só de lembrar o que eu passei, o que eu senti quando veio positivo. Não estou aqui para fazer sensacionalismo com vocês, não. Foi uma dor muito forte, muito ruim. Imaginar que meu pequeninho podia estar com uma doença tão séria, tão grave e de difícil tratamento. Vocês não têm ideia do que passou na minha cabeça, do que passou na cabeça da minha família”.

Na visão de Paula, o hospital deveria ter passar todas as informações sobre o exame ao oferecer aos pais. “Acho que isso tinha que ser conversado e explicado antes, sabe? Os hospitais não [deveriam] sair oferecendo esse tipo de exame completo. Eles tinham que explicar como é grande a chance de erro. Então, não se assuste caso saia algum positivo. Tem outros exames para confirmar a doença”, enfatizou. “Quando a gente tem informação, a gente consegue ter mais calma para passar pela situação.”

No mesmo dia em que recebeu o resultado, Paula levou Arthur em um laboratório para realizar um novo exame para confirmar o diagnóstico de AME. “[Estava] totalmente sensibilizada. Estou na luta da amamentação, dando leite para ele na colherzinha, na sondinha. Eu estava focada nisso, de repente, uma bomba dessa. Eu não sei, eu acho que eu fiquei uns dois dias sem [produzir] quase nada de leite, tive que dar quase em toda a mamada o complemento”, contou.

Em tom de revolta, Paula alertou: “Fora todo o abalo emocional que a gente sofre com uma notícia dessa sem ter a menor noção de que poderia estar errado [o diagnóstico]. Acho que essa informação [de que pode dar um falso positivo] é crucial e muito importante antes de sair vendendo esses exames”.

Assista ao relato abaixo: