Paul surpreende Hurkacz e vai à semifinal do Masters 1000 de Roma

O tenista americano Tommy Paul, número 16 do mundo, avançou pela primeira vez à semifinal do Masters 1000 de Roma ao derrotar o polonês Hubert Hurkacz (9º) nesta quinta-feira (16).

Paul fechou o jogo em 2 sets a 1, com parciais de 7-5, 3-6 e 6-3, em um duelo de duas horas e 43 minutos.

“O terceiro set foi como uma montanha russa, com altos e baixos para os dois”, afirmou o americano em entrevista após a partida.

Na rodada anterior, Paul já tinha surpreendido o russo Daniil Medvedev (4º), que defendia o título na capital italiana.

Ao bater Hurkacz, ele emenda uma segunda vitória sobre um jogador do Top 10 pela primeira vez em sua carreira.

Antes de chegar a Roma, Tommy Paul só havia disputado dois jogos no saibro, no Masters 1000 de Madri, torneio que marcou seu retorno ao circuito depois de uma lesão no quadril que o tirou do Masters 1000 de Miami.

“Minha lesão de quadril em Miami veio quando eu estava jogando, sem dúvida, o meu melhor tênis”, lembrou o americano. “Mas agora estou começando a me sentir cada vez mais à vontade no saibro”, acrescentou.

Hurkacz, que eliminou Rafael Nadal na segunda rodada, não fez jus à fama de bom sacador, tendo o serviço quebrado sete vezes na partida.

Paul, que este ano foi campeão do ATP 250 de Dallas, vai enfrentar por uma vaga na final de Roma quem passar do duelo entre o grego Stefanos Tsitsipas (8º) e o chileno Nicolas Jarry (24º).

A outra semifinal terá a grande surpresa do torneio, o também chileno Alejandro Tabilo (32º), que eliminou Novak Djokovic na terceira rodada, contra o alemão Alexander Zverev (5º).

