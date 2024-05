Paul McCartney é o primeiro músico britânico a ter uma fortuna superior a 1 bilhão de libras

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 17/05/2024 - 8:27 Para compartilhar:

Paul McCartney se tornou o primeiro músico britânico a alcançar uma fortuna de 1 bilhão de libras (R$ 6,5 bilhões), segundo o ranking anual de bilionários do Reino Unido, publicado pelo “Sunday Times” nesta sexta-feira, 17.

Segundo o ranking das 350 pessoas mais ricas do país, Paul McCartney, que completa 82 anos em junho, possui uma fortuna de 1 bilhão de libras, o que lhe permitiu subir ao posto 165 da lista, colhendo os frutos de seus inúmeros shows e direitos autorais. De acordo com a “Rich List” do “Sunday Times”, no total, o Reino Unido possui 165 pessoas com uma fortuna superior ou igual ao 1 bilhão de libras, seis a menos que em 2023.

O ranking dos residentes do Reino Unido com ativos de mais de 1 bilhão de libras em 2022 contou 177 fortunas, 12 a mais do que em 2024, o que levou o jornal a destacar que “parece que os ricos do mundo estão começando a deixar o país”. Dentre os motivos apontados pelo jornal para essa saída estão o nível de tributação que aumentou nos últimos anos e a perda de poder da Bolsa de Valores de Londres, que atrai menos capital.

No topo do ranking ainda está a família do bilionário indiano Gopi Hinduja, dono de um conglomerado financeiro, de energia e de tecnologia, com uma fortuna estimada em 37 bilhões de libras (R$ 240 bilhões). Atrás de Hinduja está o britânico-americano nascido na Ucrânia Leonard Blavatnik, com seus 29,2 bilhões de libras (R$ 189 bilhões), que controla o grupo Warner Music e a plataforma de música Deezer.

O rei Charles III está em 258º lugar, com uma fortuna de 610 milhões de libras (R$ 3,96 bilhões), embora o “Sunday Times” ressalte que fez uma avaliação cautelosa da fortuna do soberano, excluindo os ativos que ele possui como monarca, como o Ducado de Lancaster e o patrimônio da coroa.