Paul Haggis se declara inocente após prisão na Itália por abuso

ROMA, 20 JUN (ANSA) – O cineasta e roteirista canadense Paul Haggis, vencedor do Oscar em 2006 por “Crash – No Limite”, se declarou “completamente inocente” após ser detido em Ostuni, no sul da Itália, sob as acusações de violência sexual e lesões agravadas contra uma mulher estrangeira.

“Haggis declarou imediatamente que era completamente inocente e esperava a máxima celeridade de todas as investigações necessárias para esclarecer o assunto”, disse o advogado do diretor, Michele Laforgia.





De acordo com sua defesa, Haggis pretende responder a todas as perguntas do promotor e do juiz de instrução da província de Brindisi, perante o qual rejeitará todas as acusações.

A audiência de custódia e interrogatório serão marcados até a próxima quinta-feira. Enquanto isso, de acordo com apuração, o Ministério Público está traduzindo os documentos para o inglês.

Segundo o Ministério Público de Brindisi, o diretor teria forçado uma jovem a mante relações sexuais durante dois dias em Ostuni, onde ele participaria do festival de cinema Allora Fest.

Na sequência, ele teria levado a mulher para o Aeroporto Papola Casale nas primeiras horas da manhã de domingo (19), apesar das precárias condições físicas e psicológicas da jovem.

No aeroporto, a jovem foi auxiliada por funcionários e pela polícia de fronteira, que a levou para um hospital, onde foi ativado o protocolo para vítimas de violência sexual.

“Obviamente, antes de conhecer os atos que fundamentam a medida cautelar e ser ouvido pela autoridade judiciária, não podemos declarar mais nada, nem entrar no mérito das acusações”, acrescentou Laforgia.

O advogado também confirmou que “Paul Haggis está atualmente em Ostuni, em sua casa, sob custódia por ordem do Ministério Público de Brindisi”. “Estamos aguardando ser intimados pelo juiz para as investigações preliminares para o questionamento da garantia e fazer nossa versão do eventos”, concluiu. (ANSA)