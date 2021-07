Pau Torres, Franco Foda, Doku… Everaldo Marques coleciona ‘pérolas’ com nomes curiosos na Euro Alô quinta série! Narrador do SporTV, Everaldo Marques se virou para narrar sem ambiguidade os curiosos nomes de atletas da Eurocopa

O simpático Everaldo Marques, narrador do SporTV, teve que se virar para narrar – sem trocadilhos – os inusitados nomes de jogadores presentes na Eurocopa. O mais recente deles, o atacante belga Jérémy Doku, foi motivo de aviso prévio no perfil do jornalista no Twitter antes do confronto entre Itália e Bélgica. Além do jovem, Pau Torres e Franco Foda renderam boas risadas na internet.

Confira os principais memes envolvendo Everaldo Marques e os trocadilhos da Eurocopa.

E a Bélgica escala DOKU. A quinta série me persegue — Еveraldo Marques (@everaldomarques) July 2, 2021

A quinta série me perseguiu na Euro… narrei jogos com PAU TORRES e FRANCO FODA. E hoje o glorioso DOKU pra fechar com chave de ouro. Hahahaha — Еveraldo Marques (@everaldomarques) July 2, 2021

EV, já narrou rúgbi e jogo da Seleção da França? O atleta Louis Picamolles — 520 000 || Máscara Sim!! Vacina Sim!! (@biomed_marcelo) July 2, 2021

Te entendo mano, eu sofreria demais narrando esses caras. Vontade de fazer aquele trocadilho é forte hahaha — João Bortolucci (@_jhbr) July 2, 2021

