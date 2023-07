Pau Torres deixa Villarreal e assina com o Aston Villa

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 12/07/2023 - 13:10 Compartilhe

O Aston Villa anunciou nesta quarta-feira (12) a contratação do zagueiro espanhol Pau Torres, que estava no Villarreal.

Torres, de 26 anos, chega ao clube inglês em uma transferência no valor de 35 milhões de libras (R$ 220 milhões na cotação atual).

O jogador foi um dos destaques do Villarreal na conquista da Liga Europa em 2021, sob o comando do técnico Unai Emery, com quem vai se reencontrar no Villa.

O zagueiro é o segundo reforço do time de Birmingham na atual janela de transferências, após a chegada do meio-campista belga Youri Tielemans, que veio do Leicester.

O Aston Villa vai disputar a Liga Conferência na próxima temporada, sua primeira participação em uma competição europeia desde 2010, depois de uma arrancada no Campeonato Inglês desde que Emery assumiu a equipe no lugar de Steven Gerrard, em outubro.

kca/iga/dr/cb

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias