Patti Smith tranquiliza fãs e explica mal súbito no palco em SP: ‘Pequeno incidente’

A cantora Patti Smith usou o Instagram nesta quinta-feira, 30, para falar sobre o mal-estar que sofreu no palco do Teatro Cultura Artística, em São Paulo, na noite de quarta-feira, 29. Ela se apresentava quando desmaiou.

Apesar do acontecimento, que foi classificado como um “pequeno incidente” pela artista, sua apresentação de hoje está mantida.

“Estou informando a todos que estou bem. Um relato extremamente exagerado está sendo espalhado pela imprensa e nas redes sociais. Tive um pouco de tontura após uma enxaqueca. Houve um pequeno incidente, saí do palco e voltei 10 minutos depois, conversei com o público, disse que estava bem e cantei ‘Wing’ e ‘Because the Night'”, escreveu Smith, em sua rede social.

E finalizou: “Fui examinada por um excelente médico e estou absolutamente bem. Por favor, não acreditem em nenhuma outra versão. Com toda a turbulência no mundo, esse incidente, que tem uma explicação simples, não merece tanta atenção. Agradeço a todos pela preocupação. Confiem em mim, estou bem”.

Em nota, o Teatro Cultura Artística também confirmou a apresentação de Patti Smith. Leia na íntegra:

“Patti Smith e Soundwalk Collective se apresentarão hoje às 20h conforme o planejado. A cantora encontra-se bem após um pequeno incidente na performance de ontem.

Os artistas foram extremamente atenciosos com o público e, mesmo ontem, Patti Smith fez questão de voltar ao palco para agradecer e cantar para quem estava presente. Contamos com a compreensão de todos nesse momento.”