Patti Smith cancela show em SP desta quinta-feira após ter passado mal no palco

Patti Smith, de 78 anos, cancelou seu show em São Paulo que estava previsto para esta quinta-feira, 30, no Teatro Cultura Artística. A decisão ocorreu porque na noite anterior a poeta do punk passou mal e caiu durante sua performance com o grupo Soundwalk Collective. Ela foi atendida e, cerca de 15 minutos depois do incidente, voltou ao palco, cantou duas músicas, se emocionou e se despediu no público.

Na manhã desta quinta, pelas redes sociais, Patti disse ter sofrido uma “tontura pós-enxaqueca” e que depois foi examinada por um médico. “Estou bem, confiem em mim”, salientou a artista.

O segundo show de Patti Smith em São Paulo chegou a ser confirmado, mas no final da tarde desta quinta a produção do evento divulgou um comunicado de cancelamento com uma mensagem do grupo.

“Queridos amigos de São Paulo, é com muita tristeza que decidimos cancelar a apresentação de hoje à noite no Teatro Cultura Artística. A Patti está se recuperando bem, mas nossos médicos atenciosos dizem que ela precisa de um pouco mais de tempo para estar no seu melhor. Não podemos expressar o quanto somos gratos pelo amor, apoio e compreensão contínuos de todos vocês, e por todas as mensagens e votos de recuperação rápida que recebemos. Mal podemos esperar para voltar a São Paulo assim que possível. Com amor, Soundwalk Collective & Patti Smith”, diz a nota.

A organização ainda não divulgou informações sobre pedido de reembolso.