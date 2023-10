Patrocínio de Israel à Lucca Comics causa controvérsia na Itália

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 30/10/2023 - 14:01 Para compartilhar:

LUCCA, 30 OUT (ANSA) – Às vésperas de sua próxima edição, a Lucca Comics & Games, principal feira de quadrinhos e cultura pop da Europa, foi parar no centro de uma controvérsia por causa de um patrocínio da embaixada de Israel na Itália.

Realizado na cidade italiana homônima, o evento ocorrerá entre os dias 1º e 5 de novembro.

O movimento começou no sábado (28), quando a seção italiana da Anistia Internacional publicou, no Twitter: “O patrocínio nos faz renunciar à nossa presença. Entendemos que o patrocínio de embaixadas dos países de proveniência dos artistas que fazem a imagem do festival seja praxe consolidada, mas não podemos ignorar que as forças israelenses estão incessantemente assediando e bombardeando a Faixa de Gaza, com imensa perda de civis”.

Em resposta, no domingo (29), o vice-premiê e ministro dos Transportes, Matteo Salvini, disse, também no Twitter: “Isso é RACISMO”.

“Com seu comentário, Salvini demonstrou não saber o que é racismo. Estranho, porque demonstra ser especialista nesse assunto”, treplicou o porta-voz da Anistia, Riccardo Noury, ao portal Today.it.

Zerocalcare, um dos quadrinistas mais populares da Itália, que sempre comparece, também anunciou que não irá à feira.

“Neste momento há dois milhões de pessoas presas em Gaza.

Festejar lá representa um curto-circuito que não consigo administrar. Lamento pela editora, pelos leitores e leitoras e também por mim mesmo”, disse.

Fumettibrutti, nome artístico da quadrinista Josephine Yole Signorelli, também confirmou sua ausência. “Sobre isso, não conseguiria dormir à noite. Peço desculpas porque não conseguiremos dar as mãos e nos abraçar, mas tenho certeza de que faremos isso sempre, em outros lugares”, lamentou. (ANSA).

