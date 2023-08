Patrocinadora do The Town, Coca-Cola tem espaço com programação exclusiva no festival

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 31/08/2023 - 14:51 Compartilhe

Nos próximos dias 2, 3, 7, 9 e 10 de setembro, acontece no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, a primeira edição do The Town, festival de música dos mesmos criadores do Rock in Rio. Patrocinadora do evento, a Coca-Cola será o refrigerante oficial do festival e se torna uma grande aliada do público quando o assunto é promover experiências únicas e surpreendentes.

De olho na geração Z, a marca traz o conceito do Coke Studio, em uma estrutura de 250m² e capacidade para 250 pessoas, com programação inédita de 60 horas de música e line-up poderoso composto por 30 artistas nacionais, incluindo DJs, dançarinos e cantores. Essas ações reforçam a filosofia global da marca, “A Magia Acontece”, que busca encontrar a verdadeira magia em momentos inesperados, transformando “algo cotidiano em extraordinário”.

O espaço da marca no festival dá vida a plataforma global de música da Coca-Cola, que apoia o desenvolvimento de novos talentos e utiliza a linguagem universal da música para transcender fronteiras, unir e conectar as pessoas no mundo por meio de diferentes estilos e gêneros musicais. Para o The Town 2023, preparou um line-up com collabs de diferentes artistas, DJs (em duplas) e dançarinos. Estão confirmados nomes como: BaianaSystem, Poesia Acústica, Pocah, Thiago Pantaleão, Johnny Hooker, Àttooxxá e Rachel Reis. Os artistas se apresentarão em pocket shows, alguns formando duplas, criando uma collab musical produzida especialmente para o Coke Studio no festival. Alguns DJs que garantiram presença são: Tamy Reis, Ruxell, Boss in Drama, Fresh Prince da Bahia, TropiCals e Rapha Lima, entre outros.

“Desenvolvemos globalmente a plataforma do Coke Studio para ser um espaço para criação e colaboração verdadeiramente sem fronteiras entre artistas de todo o mundo. Durante o festival, estamos dando vida a esse conceito para criar conexões entre as pessoas de diferentes lugares e culturas, fãs de diferentes estilos musicais, envolvidos pela música”, destaca Ted Ketterer, Diretor de Marketing da Coca-Cola Brasil.

O renomado arquiteto brasileiro, Muti Randolph, assina a estrutura que conta com mais de 1 km de LED e um software áudio reativo, desenvolvido exclusivamente para o espaço. Por meio desse software, o visual do espaço muda completamente conforme a música que é tocada. A Coca-Cola também estará presente nos cinco dias de festival oferecendo sampling, brindes e experiências imersivas como:

Estação de customização: oportunidade de customizar e personalizar um cordão de sustentação de óculos.

Sampling: o Coke Studio oferece momentos para saborear Coca-Cola Sem Açúcar e voltar com energia renovada para a pista do The Town 2023.

Sustentabilidade

A Coca-Cola e o The Town promovem um processo de cocriação com importantes representantes do segmento de ESG com o objetivo de promover festivais cada vez mais efetivamente sustentáveis. No dia 5 de setembro, paralelamente à ativação The Learning Journey, a marca realiza uma roda de conversa no Coke Studio entre a Head de Sustentabilidade, Relações Públicas e Comunicações da Coca-Cola Brasil, Katielle Haffner, a vice-presidente executiva do festival Roberta Medina, representantes de empresas parceiras e ambientalistas.

O objetivo dessa jornada de aprendizagem colaborativa é trocar experiências, debater aprendizados, trazer dados relevantes sobre ações de ESG em eventos, além de gerar soluções e sugestões. “Buscamos o desenvolvimento de soluções reunindo atores relevantes do ecossistema de ESG para debaterem e resolverem problemas complexos que venham a gerar impacto nas próximas edições de grandes festivais, promovendo o lado educacional sobre impacto socioambiental”, afirma Katielle Haffner.

Ações com o consumidor

Durante o festival, a Coca-Cola Brasil, em parceria com a Braskem, promove uma agenda de sustentabilidade incentivando o uso de copos reutilizáveis para gerar mais engajamento dos consumidores. O objetivo é que as pessoas utilizem o mesmo copo durante todo o evento e, para esse consumo consciente, serão oferecidos brindes e higienização gratuita dos objetos.

Para isso, na compra da primeira bebida, o consumidor deverá atrelar o número do copo ao seu CPF, por meio de um APP. Um QR Code registra o horário que houve o reabastecimento e, a cada uma hora, o consumidor pode voltar ao um estande Braskem, girar a roleta para ganhar prêmios exclusivos. Dentre os brindes oferecidos por Coca-Cola estão mochila, estojo e ingresso para acesso exclusivo ao rooftop de Schweppes.

“Acreditamos no engajamento do público nessas ações de ESG. O uso do copo oficial do evento tem como propósito deixar de gerar mais de 10 toneladas de itens descartáveis considerando os cinco dias de evento. Nós, com outras grandes marcas, estamos intensificando nossa preocupação com o meio ambiente inclusive durante os momentos de lazer, reafirmando o nosso compromisso com o futuro do planeta”, complementa Katielle.

Além disso, quem levar resíduos plásticos para as estações de coleta da Braskem espalhadas por alguns espaços do festival acumula pontos e também pode ganhar produtos exclusivos Coca-Cola.

