Patrocinador do PSG fecha acordo com Copa do Mundo do Qatar 2022 Grupo hoteleiro Accor fechou acordo em Doha para administrar as operações e prestar serviços utilizando o portifólio imobiliário do Qatar durante a competição

O Comitê Supremo para Entrega e Legado (CS) – organização responsável por garantir a infraestrutura, o planejamento, as operações e a execução dos projetos de legado do Qatar para a Copa do Mundo de 2022 – assinou um acordo com o grupo hoteleiro Accor, patrocinadora do PSG, para administrar as operações e prestar serviços utilizando o portfólio imobiliário do país-sede até o fim de 2022.

A parceria foi firmada em Doha, no Qatar, na presença do Xeque Khalid bin Khalifa bin Abdulaziz Al Thani, Primeiro Ministro e Ministro do Interior do Qatar. Também estavam presentes Ali Al Kuwari, Ministro das Finanças e Presidente da Katara Hospitality, e o Secretário Geral do CS, Hassan Al Thawadi.

O engenheiro Yasir Al Jamal, presidente do Departamento de Operações do Comitê Supremo e vice-presidente do Departamento de Entregas Técnicas, assinou o acordo ao lado de Sébastien Bazin, presidente e CEO da Accor, e de Andrew Humphries, CEO da Katara Hospitality.

Pela parceria, a Accor fornecerá sua equipe para atuar naquela que será a maior operação desse tipo em serviços imobiliários do mundo, que incluirá recepção (check-in/check-out), fornecimento operacional e equipamentos, assim como serviços de limpeza, entre outros. Assim, a Accor utilizará todo o portifólio imobiliário já disponível no país, reforçando o firme compromisso do Qatar com a sustentabilidade.

– Esse acordo pioneiro é mais um exemplo de como a visão do Qatar é realmente histórica, não apenas em termos de estabelecer os mais altos padrões de entrega, mas também pelo planejamento do legado que será deixado. Ao fazer uso completo dos apartamentos residenciais e vilas já existentes no país, poderemos oferecer aos visitantes um leque de opções acessíveis e confortáveis, ao mesmo tempo em que garantiremos um mercado hoteleiro sustentável que não deixe o Qatar com excesso permanente de leitos após 2022 – afirmou Hassan Al Thawadi, Secretário Geral do CS.

– Essa parceria representa um passo muito significativo na nossa promessa de oferecer uma grande variedade de opções acessíveis e interessantes aos visitantes que vierem ao Qatar. Esse é um acordo que vai melhorar a experiência geral de cada visitante em sua estadia no país e vai assegurar que todos recebam as boas-vindas verdadeiramente calorosas e memoráveis pelas quais o Qatar e o Mundo Árabe são conhecidos – disse Yasir Al Jamal, presidente do Departamento de Operações do Comitê Supremo e vice-presidente do Departamento de Entregas Técnicas.

– Toda nossa equipe está muito entusiasmada por ter sido selecionada para administrar e oferecer serviços no exuberante portifólio imobiliário do Qatar. Nós compartilhamos dessa empolgação da região pela chegada do ano que vem e estamos ansiosos para dar as boas-vindas aos visitantes e garantir que eles tenham uma estadia confortável e, acima de tudo, memorável no país – acrescentou Sébastien Bazin, presidente e CEO da Accor.

