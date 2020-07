Patrocinador cede a pressão da torcida do Corinthians, mas impõe condição para alterar logotipo

Atualmente o banco BMG é o patrocinador master do Corinthians e, por isso, estampa a parte frontal da camisa do timão, abaixo do símbolo e da fornecedora esportiva.

Após uma campanha nas redes sociais para o banco mudar a cor do logotipo de laranja para preto, o patrocinador aceitou a mudança, mas com uma condição.

Para fazer a alteração, o BMG traçou um plano de no mínimo 50 mil novas contas gratuitas abertas entre 5 e 31 de julho, na modalidade “Meu Corinthians BMG”. A ação teve apenas 30 mil adesões em 2019 e mais 13.800 até o momento deste ano, conforme apuração do GloboEsporte.com.

A iniciativa propõe R$ 10 aos novos correntistas e R$ 20 ao Corinthians. No caso do plano do banco ser alcançado e o logotipo alterado, o Corinthians deve receber R$ 1 milhão.

A campanha #BMGemPretoeBranco viralizou no Twitter no último domingo (5), durante o lançamento da nova camisa do timão.

Depois da ação dos corintianos nas redes, torcedores de Vasco e Atlético-MG, os quais também são patrocinados pelo BMG, iniciaram uma movimentação para alterar as cores do banco mineiro em seus uniformes.

