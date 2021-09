Patriots x Saints: New England quer seguir nos trilhos e encara rival ‘ferido’ após passeio; onde ver e aposta Saints foram simplesmente irreconhecíveis contra os Panthers, enquanto os Patriots chegam em bom astral após vitória sobre rival de divisão

Bill Belichick parece ter dado uma ajustada no começo tenso de temporada dos Patriots. E nada melhor do que ter um rival como os Jets para recolocar a casa em ordem. Agora o time volta para casa, no Gillette Stadium, em Foxborough, para receber neste domingo (26), às 14h, um ‘ferido’ time dos Saints. Depois de um início arrasador para cima dos Packers, na Flórida, o negócio virou de vez contra os Panthers, com um ataque liderado por Jameis Winston sendo reduzido às cinzas. Foram apenas 128 jardas e seis primeiras descidas. Muita coisa não funcionou e o time não quer ver isso de novo acontecendo na Nova Inglaterra. Dois times em rebuilding após despedidas recentes de seus braços poderosos e seguros: Tom Brady e Drew Brees.

Saints vs Patriots – in 24 hours : #NOvsNE / Sunday / Noon CT pic.twitter.com/dA1NZIFjdI — New Orleans Saints (@Saints) September 25, 2021

Batalha nas trincheiras

Alvin Kamara teve cinco jardas em oito tentativas contra o Panthers na semana 3. Uma peformance muito, mais muito aquém do que ele pode render. Contra os Patriots, o jogador vai buscar melhorar seu rendimento, mas vai se deparar com uma defesa que melhorou bastante a contenção ao jogo corrido. Foram apenas 152 jardas totais cedidas pelo chão contra os Jets, com uma média de 4,9 por tentativa. Contra os Saints, os Patriots ainda enfrentam a dupla ameaça, já que Winston também pode se aproveitar do scramble. Porém, estão todos muito bem atentos e é preciso lembrar que os Patriots, até então, só cedeu 11.5 pontos por jogo em média, sendo a quinta defesa mais efetiva da liga.

Pesadelos, mas é preciso levantar a cabeça

Uma missão muito difícil para Jameis Winston e cia., ainda com pesadelos depois da performance diante do Panthers. As 128 jardas dos Saints na semana 2 foram o menor registro de ganho ofensivo dos Saints sob o comando de Sean Payton desde 2006. Com o comandante, o time nunca acumulou dois jogos seguidos com menos de 250 jardas. A deixa para uma performance melhor neste domingo.

E MAIS:

A aposta

O Football Power Index, mecanismo de projeção da ESPN norte-americana, vai de New England Patriots. O time de Mac Jones e Bill Belichick possui uma probabilidade de vitória de 58,6% por uma média de 3,1 pontos.

Ficha do Jogo

New England Patriots x New Orleans Saints

Semana 3 da NFL

Data: Domingo (26), 14h

Local: Gillette Stadium, em Foxborough

Onde ver: ESPN, Star+ e Game Pass da NFL

E MAIS:







