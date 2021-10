Patriots x Jets: New England mira vitória em casa e quer repetir semana 2; onde ver e aposta Rivais voltam a se encontrar com lembranças recentes de partida onde Zach Wilson foi interceptado quatro vezes

Chegamos à semana 7 da NFL e o reencontro entre dois dos mais tradicionais rivais da AFC: Patriots e Jets. Desta vez, o duelo será em Foxborough, em jogo marcado para este domingo (24), às 14h (de Brasília), com transmissão da ESPN e do Star+. O confronto da semana 2 ainda está vivo na memória, quando Zach Wilson foi interceptado nada menos que quatro vezes, sendo que a maioria dos lances por vacilo mesmo do novato. Naquela ocasião, os Patriots venceram por 25 a 6. Agora, o duelo é considerado como primordial para o time patriota na manutenção do sonho de uma vaga na pós-temporada.

“We all we got, we all we need.” See you Sunday. pic.twitter.com/5S9H1d63tI — New York Jets (@nyjets) October 22, 2021

Decepção ambulante

Zach Wilson vem aprendendo com as duras lições da liga. Chegou a ter o gostinho de uma vitória para cima dos Titans. Um jogo heróico que o time alviverde superou o rival por 27 a 24, mas a equipe logo voltou à realidade perdendo para o Atlanta Falcons (que está longe de ser o time mais estável da NFL) por 27 a 20. Muita coisa precisa melhorar em Nova York. Em primeiros quartos, o time simplesmente não marcou, tendo levado 30 pontos na soma de todos os confrontos até aqui. Quando a estatística é ampliada para o primeiro tempo de jogo, somados os seis jogos até aqui, o Jets perde por 75 a 13. A vida, como sempre, não tem sido nada fácil para o torcedor de Nova York.

Aproveitando a oportunidade

Com duas vitórias e quatro derrotas, os Patriots também não andam nada confiáveis. Mas ao menos enxergam no rival aquela possibilidade de devolver o sorriso ao torcedor. New England vem de uma derrota dolorosa para o Dallas Cowboys por 35 a 29, em mais um jogo que a equipe deu muito trabalho. Antes disso, superou o Texans por 25 a 22. Contra uma defesa oscilante, quem sabe não teremos Mac Jones conectando Jakobi Meyers para TD. Seria o primeiro touchdown da carreira do atleta, que acumula incríveis 121 recepções na carreira, mas nunca cruzou a endzone. De acordo com Elias Sports Bureau, perfil de estatísticas do esporte norte-americano, nenhum outro jogador nas últimas 40 temporadas da liga teve 100 ou mais recepções antes de seu primeiro TD na NFL.

A aposta

​Jogando em casa, com um time melhor e um histórico amplamente favorável, os Patriots despontam como favoritos para vencer. O Football Power Index (FPI) aponta a probabilidade de vitória de New England em 70,9% por uma média de 7,6 pontos.

Ficha do jogo

​New England Patriots x New York Jets

​Semana 7 da NFL

Data: Domingo (24), 14h

Local: Gillette Stadium, em Foxborough

Onde ver: ESPN, Star+ e Game Pass da NFL

