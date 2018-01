Patriots e Eagles vencem finais de conferência e jogarão o Super Bowl

Tom Brady e o New England Patriots estão de volta ao Super Bowl e em busca de um sexto título. Eles enfrentarão o Philadelphia Eagles, que nunca conquistou o Troféu Vince Lombardi e tentará encerrar esse jejum em 4 de fevereiro, quando será realizada a 52ª edição da grande final da NFL, a liga de futebol americano dos Estados Unidos, no U.S. Bank Stadium, em Minneapolis.

No último domingo, Brady liderou o Patriots a reverter uma desvantagem de dez pontos – perdia por 20 a 10 – no quarto período para vencer o Jacksonville Jaguars por 24 a 20, na decisão da Conferência Americana da NFL.

Em seu 36º jogo nos playoffs, Brday precisou superar uma lesão na mão direita e a perda de Rob Gronkowski, que deixou o jogo no segundo quarto por causa de uma lesão, para levar o Patriots ao décimo Super Bowl. Agora, então, tentará seu sexto título para igualar o recorde do Pittsburgh Steelers.

Brady conseguiu 290 jardas aéreas e dois touchdowns pelo Patriots, que teve Danny Amendola, com 84 jardas e dois touchdowns recebidos, como outro destaque. Blake Bortles fechou o jogo com 293 jardas e um touchdown lançado pelo Jaguars, insuficiente, porém, para evitar a derrota em Foxborough.

Com Nick Foles como quarterback titular, ocupando a vaga de Carson Wentz, que lesionou o joelho esquerdo no mês passado, o Philadelphia Eagles massacrou o Minnesota Vikings por 38 a 7 na final da Conferência Nacional da NFL, em casa. Foles jogou para 352 jardas e três touchdowns lançados e 26 de 33 passes certos. Já Alshon Jeffery brilhou com 85 jardas e dois touchdowns recebidos pelo Eagles.

O Vikings sonhava em jogar e vencer o Super Bowl no seu próprio estádio, algo inédito, mas nem esteve perto de consegui-lo, ampliando essa “maldição” na NFL.

O Patriots, com Brady, é considerado o favorito no jogo, que será disputado em duas semanas. O Eagles foi campeão da NFL pela última vez em 1960, anos antes da primeira edição do Super Bowl. Os times já se enfrentaram em uma decisão, em 2005, com triunfo do Patriota por 24 a 21. Essa, aliás, foi a última participação do Eagles no Super Bowl.