Patrimônio líquido de Elon Musk ultrapassa US$ 400 bilhões

NOVA YORK, 11 DEZ (ANSA) – O empresário Elon Musk se tornou a primeira pessoa no mundo a atingir e ultrapassar a marca de US$ 400 bilhões em patrimônio líquido, de acordo com uma estimativa da agência Bloomberg.

De acordo com o veículo, a participação privada do sul-africano na SpaceX, empresa de foguetes que ajudou a fundar, foi uma das principais responsáveis pela elevação de sua riqueza. Além disso, o magnata viu as ações da Tesla dispararem nos últimos meses.

A agência ainda revelou que, desde a vitória do republicano Donald Trump nas eleições americanas, a fortuna de Musk aumentou 66%. Ao todo, o patrimônio líquido estimado do empresário é de US$ 439,2 bilhões.

A Forbes, por sua vez, estima que a riqueza de Musk está em cerca de US$ 369 bilhões, com o fundador da Amazon, Jeff Bezos, em segundo lugar, e o fundador da Oracle, Larry Ellison, em terceiro. (ANSA).