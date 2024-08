Patrimônio de R$ 193 milhões de Pablo Marçal é 590 vezes maior que salário anual de prefeito de São Paulo

Carlos Eduardo Vasconcellosi Carlos Eduardo Vasconcellos https://istoe.com.br/autor/carlos-eduardo-vasconcellos/ 07/08/2024 - 15:58 Para compartilhar:

Candidato à prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal declarou ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) um patrimônio de R$ 193.503.058,17. O valor é 590 vezes maior do que o político ganharia em um ano caso alcance a principal cadeira do Edifício Matarazzo. Se vencer o pleito e chegar ao final do mandato, o total arrecadado em salários seria R$ 1.307.741,76, o que representa 0,68% do montante declarado à Corte.

+ Marçal registra candidatura em SP e declara patrimônio de R$ 193 milhões, quase o dobro de 2022

De acordo com o Portal da Transparência da Prefeitura de São Paulo, o atual mandatário Ricardo Nunes (MDB) recebe mensalmente R$ 38.039,38. Em valores líquidos, R$ 27.244,62. A capital paulista tem o segundo maior salário de prefeito se comparada às demais capitais.

Milionário, Marçal afirmou em entrevista ao site IstoÉ em julho deste ano que não usará “um centavo” de dinheiro pessoal na campanha. O PRTB, legenda à qual está filiado, dispõe de pouco mais de R$ 3 milhões de Fundo Eleitoral para as eleições deste ano — 0.07% do valor total.

Patrimônio dobra em dois anos

Em 2022, Marçal tentou a Presidência da República e, após o indeferimento da candidatura, se candidatou a deputado federal. À época, o patrimônio que declarou ao TSE foi de R$ 96.942.541,15. Neste ano, o montante dobrou.

O bem de maior valor declarado é a cota de 80% na empresa Aviation Participações, equivalente a R$ 80.000.00,00.

As aplicações financeiras contribuem para crescer o patrimônio declarado de Marçal: somada, a carteira de investimentos do candidato, que inclui letras de crédito e cotas em fundos de investimentos, foi declarada em R$ 106.193.724.

O ex-coach também declarou R$ 625.920,54 em aplicações de renda fixa, como CDBs e RDBs.

Por outro lado, Marçal diz possuir apenas R$ 20 em sua conta corrente do Banco Itaú. Também está declarado um saldo de R$ 15 mil em uma conta corrente da corretora XP Investimentos.

Outros bens

Marçal declarou possuir uma sala em um prédio comercial em Goiânia, capital de Goiás. O conjunto foi declarado em R$ 100.000.

No interior do Estado, o candidato declarou possuir uma chácara em Trindade, com o valor venal de R$ 62.184,33

O empresário também declarou ser dono de um terreno no Residencial Tamboré, em Barueri (SP), avaliado em R$ 4,9 milhões.

Patrimônio de Antonia de Jesus, vice de Marçal

A cabo da Polícia Militar Antonia de Jesus (PRTB), candidata a vice-prefeita na chapa de Marçal, declarou um patrimônio de R$ 292.000,00 à Justiça Eleitoral.

O patrimônio de Antonia é composto por um imóvel na capital paulista, com o valor venal de R$ 200 mil, por um terreno em Presidente Bernardes, Minas Gerais, avaliado em R$ 80 mil, e por um Corsa 1997, de R$ 12 mil.

Antonia foi confirmada como companheira de chapa de Marçal durante a convenção partidária do PRTB, realizada no domingo, 4.

O anúncio foi precedido por um “chá revelação”.