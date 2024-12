Patrimônio de Neymar vem à tona após anúncio de quarta paternidade do jogador

O nome de Neymar ficou entre os assuntos mais comentados na tarde de Natal, quarta-feira, 25. O motivo: o jogador será pai pela quarta vez. A influenciadora Bruna Biancardi, que já é mãe de Mavie, de 1 ano, fruto de sua relação com o camisa 10 da seleção brasileira, surpreendeu ao revelar que está grávida pela segunda vez.

O casal compartilhou um vídeo no Instagram anunciando a gravidez e aproveitou para revelar o sexo do bebê durante um chá revelação surpresa, realizado na mansão de Neymar em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, com a presença de pelo menos 40 pessoas, entre familiares e amigos íntimos do jogador e da influenciadora.

Nas imagens, os filhos de Neymar, Davi Lucca, de 13 anos, fruto de seu relacionamento com Carol Dantas, e Mavie, filha com Biancardi, estavam presentes no momento especial. De mãos dadas, eles apertaram o botão que revelou o sexo do bebê: mais uma menininha.

Vale lembrar que, além de Davi e Mavie, Neymar também é pai de Helena, de cinco meses, filha de seu breve relacionamento com a modelo Amanda Kimberly.