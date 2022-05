Patrick Vieira se irrita e chuta torcedor do Everton que o provocou

Patrick Vieira, treinador do Crystal Palace, derrubou na quinta-feira com um chute um torcedor do Everton que o tinha provocado depois da invasão de campo com a vitória dos ‘Toffees’, que garantiu a permanência da equipe na primeira divisão do Campeonato Inglês.

Vários vídeos publicados nas redes sociais mostram o ex-volante francês se dirigindo à saída do campo em meio ao caos, e em meio aos torcedores do Everton, que comemoravam a vitória por 3 a 2, de virada.





Provocado por um jovem, Vieira se vira e o chuta nas pernas, derrubando-o no chão. Em seguida, o treinador é empurrado por outros torcedores, que o acompanharam até que deixasse o gramado.

“Estamos investigando sobre uma briga ocorrida em Goodison Park no jogo entre Everton e Crystal Palace de quinta-feira, 19 de maio”, anunciou em comunicado a polícia de Merseyside (noroeste da Inglaterra).

“Trabalhamos com o com o Everton FC para reunir todas as imagens das câmeras de segurança disponíveis e falamos com as testemunhas”, acrescenta a nota.

Segundo a polícia, até agora nenhuma queixa formal foi apresentada. Vieira, por sua vez, não quis comentar o incidente.

