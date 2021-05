Patrick Vieira lamenta demora para estrear pelo São Bento mas agradece por oportunidade no Paulistão Volante revelado pelo Palmeiras, busca novo clube após não conseguir permanecer com a equipe de Sorocaba na Série A1 do Campeonato Paulista

O São Bento não conseguiu a permanência na elite do futebol Paulista. A equipe de Sorocaba lutou até a última rodada, porém com a derrota para o Santos, o Bentão foi rebaixado para a Série A2 do Campeonato Paulista. O meia Patrick Vieira, que foi revelado pelo Palmeiras e disputou o Paulistão pelo time de Sorocaba, agradeceu a oportunidade de atuar pelo clube, destacou o carinho que sente pela equipe e falou das dificuldades que teve para atuar.

– Agradeço muito ao São Bento por me conceder a oportunidade de disputar o melhor campeonato estadual do Brasil. Infelizmente não conseguimos o objetivo de permanecer na série A1, mas foi uma honra muito grande poder defender as cores do São Bento. Infelizmente tive alguns problemas relacionados a minha inscrição no Paulistão, alguns documentos demoraram para chegar e isso atrapalhou o meu início, perdi muitos jogos por conta disso.

Apesar de ter atuado em apenas quatro partidas, nas vezes em que jogou, Patrick conseguiu destaque. Além das boas atuações, chamou atenção a boa condição física. O jogador falou sobre as sondagens que vem recebendo.

– Têm surgido algumas possibilidades para o segundo semestre, o meu empresário tem recebido contatos, tanto aqui do Brasil como algumas coisas de fora, mas ainda não tem nada concreto. Se Deus quiser, em breve, estarei acertando com um novo clube – concluiu.

