Patrick mostra ‘alívio’ com primeiro gol pelo São Paulo: ‘Finalmente saiu’ Meia marcou o terceiro gol do Tricolor na goleada sobre o Jorge Wilstermann

O meia Patrick vibrou com o seu primeiro gol marcado com a camisa do São Paulo na goleada por 3 a 0 sobre o Jorge Wilstermann-BOL, nesta quinta-feira (19), que garantiu o Tricolor nas oitavas de final da competição.





– Finalmente saiu o gol (risos). Depois de quatro assistências, consegui ajudar com o gol. Ficamos ansiosos, pois o começo não foi como esperava, já que tive a lesão e a Covid-19. Estou tentando ajudar – comentou.

Patrick também comentou sobre o objetivo alcançado do São Paulo com o triunfo diante dos bolivianos e projetou as próximas fases da Copa Sul-Americana.

– Conseguimos concluir o primeiro objetivo, agora temos outras competições para passar também, para disputar. É se preparar bem para a gente avançar também nas outras competições – disse.

O São Paulo termina a fase de grupos da Sul-Americana na próxima quarta-feira, às 19h15 (de Brasília), contra o Ayacucho, novamente no Morumbi.

