Patrick é relacionado e deve estrear com a camisa do Santos contra o Guarani

O meio-campista Patrick deve ser a principal novidade do Santos para o duelo contra o Guarani, às 21h, na segunda-feira, pela terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Recuperado de uma lesão na coxa esquerda, o jogador de 31 anos não joga uma partida há mais de um mês. O técnico Fábio Carille confirmou a recuperação do meio-campista, mas inicialmente disse que ele deve atuar por no máximo meio tempo.

Patrick, que já defendeu além do Atlético-MG, Inter-RS e São Paulo, está em trabalho de recuperação desde a sua apresentação em 23 de abril. Ele foi contratado por empréstimo junto à equipe mineira.

Recuperado de uma pubalgia, o atacante Pedrinho deve voltar a ser titular para o jogo contra o Guarani, na Vila Belmiro. Na lateral direita a novidade é JP Chermont no lugar de Aderlan, que se recupera de uma cirurgia na mão direita.

A expectativa é que o Santos entre em campo com João Paulo; JP Chermont, Gil, Joaquim e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca, Giuliano e Otero; Pedrinho e Guilherme.

O Santos está com 100% de aproveitamento na Série B e voltará a jogar em casa em torcida por conta da punição pela invasão e briga de torcedores na última rodada do Brasileiro de 2023 no confronto que carimbou a queda de divisão. O líder é o Sport com 9 pontos (em três partidas).