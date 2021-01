Patrick de Paula, Raphael Veiga e Veron sentem desgaste e preocupam o Palmeiras

O volante Patrick de Paula, o meia Raphael Veiga e o atacante Gabriel Veron sentiram desgaste muscular durante a vitória do Palmeiras por 1 a 0 sobre o Sport, no sábado, no Recife, pela 29.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Eles preocupam para o jogo contra o River Plate, nesta terça-feira, pela volta da semifinal da Copa Libertadores.

O técnico Abel Ferreira reclamou do gramado do estádio da Ilha do Retiro. “Essas são as notícias negativas. Tive oportunidade de analisar o estádio, é bonito e grande, mas esse gramado já não se usa mais, requer muito da exigência muscular. Mas é igual para os dois, portanto não há desculpa para nós”, disse.

O Palmeiras enfrenta uma maratona de jogos. Além do Brasileirão e da Libertadores, o time está na final da Copa do Brasil e terá pela frente o Grêmio, em partidas no início de fevereiro. Contra o Sport, por exemplo, Abel Ferreira optou por uma escalação mista, cheia de reservas. No segundo tempo, o treinador colocou Gabriel Menino, Patrick de Paula, Danilo e Rony, considerados titulares.

“Minha intenção era fazer o segundo gol para fechar o jogo, por isso foram feitas essas substituições. Não há jogadores de primeira linha ou segunda. Há jogadores do Palmeiras, nos quais acreditamos”, valorizou o técnico.

Com a vitória, o Palmeiras chegou a 47 pontos e está na sexta colocação. Questionado sobre os objetivos do time no Brasileirão, Abel Ferreira preferiu não traçar metas a longo prazo.

“Acredito que para nós, grande clube que somos, o mais importante sempre é o próximo jogo. A minha intenção é ter a equipe na máxima força. A equipe que jogou teve força máxima para nos garantir os três pontos, e é isso que vamos continuar fazendo. No fim do campeonato, vamos ver o que acontece. Agora é manter a consistência das vitórias e do nosso jogo. Essa foi uma das vitórias mais saborosas desde que sou treinador do Palmeiras”, desconversou o treinador.

Veja também