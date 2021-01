Patrick de Paula leva o terceiro amarelo e está suspenso para volta da Libertadores Volante não encara o River Plate no Allianz Parque, dia 12 de janeiro

Patrick de Paula levou o terceiro cartão amarelo contra o River Plate, na vitória por 3 a 0 na Argentina, e está suspenso para o compromisso da volta, terça-feira (12) no Allianz Parque.

>> Confira o chaveamento da Libertadores e faça sua simulação



O volante foi advertido no primeiro tempo após interromper um ataque promissor do time argentino. Assim, Abel Ferreira não poderá repetir o trio de Crias da Academia com Patick, Danilo e Gabriel Menino.

E MAIS:

>> ATUAÇÕES: Dupla de ataque decide e garante vitória do Palmeiras sobre o River

Antes da volta na competição continental, o Verdão entra em campo diante do Sport, sábado (9) na Ilha do Retiro. Abel deve mandar a campo uma equipe somente de reservas e o volante é uma das opções.

E MAIS:

Veja também