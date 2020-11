Patrick de Paula lamenta revés, mas exalta entrega do Palmeiras: ‘Soubemos controlar o jogo’

Com mais de 20 desfalques entre casos de Covid-19 e lesões, o Palmeiras saiu derrotado do Estádio da Serrinha. Um dos destaques do Verdão no revés diante do Goiás, em duelo válido pelo Brasileirão, Patrick de Paula lamentou o gol sofrido nos acréscimos e elogiou a entrega da equipe.

– A gente fez um bom jogo. Infelizmente, tivemos um jogador a menos durante a partida, mas soubemos controlar o jogo, tivemos mais oportunidades e chegamos mais no ataque. Acabamos tomando o gol no último lance, acontece – falou a Cria da Academia.

Ainda que o Palmeiras tenha perdido a chance de assumir a terceira posição na tabela do Brasileirão, o camisa 5 destacou a necessidade de o time se concentrar na disputa da Libertadores.

– Agora, é desligar um pouco do Brasileiro e pensar na Libertadores, já que temos uma batalha pela frente – finalizou.

Nesta quarta-feira (25), os comandados por Abel Ferreira vão enfrentar do Delfín, do Equador, em partida válida pelas oitavas de final da principal competição da América.

No Brasileiro, por sua vez, o Verdão segue na quinta colocação. O Flamengo, líder do Brasileirão, venceu o Coritiba e abriu cinco pontos de vantagem.

