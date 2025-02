Patrick de Paula lamenta atuação do Botafogo, mas elogia dedicação após vice na Supercopa

Em completa reformulação após ser campeão da Libertadores e do Brasileirão em 2024, o Botafogo não conseguiu segurar o Flamengo e foi derrotado por 3 a 1 na Supercopa Rei neste domingo em Belém. Patrick de Paula, em ótimo início de temporada, marcou o gol do time alvinegro, valorizou seu momento, bem como a dedicação do elenco, apesar da derrota.

“Fiquei muito feliz com o gol. O momento em que estou vivendo é muito bom. Sobre o resultado, infelizmente não correspondemos dentro de campo, não fizemos uma boa partida. Mas temos que exaltar a dedicação do grupo, é apenas o começo da temporada”, lembrou.

Patrick de Paula sofreu grave lesão em 2023 e só voltou a jogar em 2024. Foi emprestado para o Criciúma visando ganhar ritmo de jogo e voltou para 2025, em que já marcou três gols em seis jogos.

O meia reforçou que o Botafogo entrou com tudo para ganhar a taça, mas projetou um bom ano para o time. “Queríamos muito ganhar essa taça, mas infelizmente não aconteceu. Agora é levantar a cabeça, continuar trabalhando. Sabemos onde queremos chegar e o nível que queremos alcançar. Trabalhar muito para terminar a temporada ganhando títulos”, explicou.

O Botafogo volta a campo na próxima quinta-feira, às 21h45, quando visita o Nova Iguaçu, no Moça Bonita, pela oitava rodada do Campeonato Carioca. O Botafogo ocupa o quinto lugar com nove pontos, mas agora com um jogo a menos. O duelo da sétima rodada, justamente contra o Flamengo, foi adiado por conta da Supercopa do Rei.