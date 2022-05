Patrick de Paula é acusado de ser retirado de restaurante por uso de cigarro eletrônico e nega informação

Jogador do Botafogo, Patrick de Paula teria sido convidado a se retirar de um restaurante em que estava com amigos, na última segunda-feira (23), no Rio de Janeiro. A motivação teria sido o uso de cigarro eletrônico por parte do atleta. As informações são da Band.

Logo após a informação, a assessoria de imprensa do jogador negou o uso do produto por parte de Patrick. De acordo com a equipe do atleta, medidas serão tomadas em relação a divulgação das informações.





“Após veiculação de informações sobre um suposto fato ocorrido com o atleta Patrick de Paula, o mesmo, através de sua assessoria de imprensa, informa que o acontecimento no restaurante foi direcionado a pessoas que estavam com ele no momento e que não consumiu bebida alcoólica, tampouco utilizou cigarro eletrônico enquanto se encontrava no local. Patrick lamenta o ocorrido e informa que tomará providências quanto a divulgação de informações a seu respeito no episódio”, diz o comunicado.