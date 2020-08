Patrick de Paula aprova atuação do Palmeiras e confia em título em casa

O jovem Patrick de Paula gostou da atuação do Palmeiras no empate sem gols com o Corinthians nesta quarta-feira. O volante elogiou o desempenho do time alviverde na partida em Itaquera e disse confiar em uma vitória no segundo jogo da final do Campeonato Paulista, próximo sábado, no Allianz Parque, para faturar o título estadual.

“É um clássico brasileiro bem forte, ninguém quer perder. Mas acho que a gente se comportou muito bem aqui, na Arena Corinthians. A gente criou chances, pecamos no último passe”, afirmou o volante em entrevista à TV Globo, após a partida.

O jovem, assim, como a maior parte da equipe alviverde, não conseguiu repetir o bom desempenho da partida anterior, diante da Ponte Preta, pelas semifinais. Na ocasião, ele anotou o gol que garantiu o Palmeiras na final. Nesta quarta, o clássico em Itaquera foi truncado e os rivais não quiseram se arriscar.

Assim, ficou para o sábado, no estádio do Palmeiras, às 16h30, a decisão do título estadual. “Sábado é outro jogo, mais 90 minutos. Estamos preparados para sair com a vitória. Vamos nos preparar nesta quinta e nesta sexta para chegarmos bem sábado e sairmos campeões”, avaliou Patrick de Paula, que disputa sua primeira final como profissional.

