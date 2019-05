Patrick Alès, desconhecido inventor do brushing, morre aos 88 anos

Patrick Alès, ex-cabeleireiro de origem espanhola, inventor da técnica brushing e que se tornou um empresário do setor de cosmética, faleceu aos 88 anos.

“De Catherine Deneuve a Jackie Kennedy, Patrick Alès penteou as maiores personalidades e foi pioneiro na criação de conceitos inovadores no cuidado do cabelo com plantas”, afirma um comunicado do grupo Alès, que ele fundou.

Alès nasceu em 1930 em Santander (norte da Espanha) com o nome Jesús González. Emigrou para a França aos sete anos com sua família para fugir da guerra civil em seu país natal.

Na adolescência foi mensageiro de um dos maiores salões de beleza de Paris, antes de virar um cabeleireiro de renome. Trabalhou com os famosos da época e as modelos dos grandes estilistas franceses como Givenchy ou Balmain.

Em 1964, inventou o brushing, técnica de penteado com o cabelo molhado, ao invés de seco.

Um ano depois inaugurou o próprio salão. Em 1970 fundou os laboratórios Phytosolba, especializados em produtos capilares vendidos sob a marca Phyto.

Alès diversificou os negócios para os cuidados com a pele, com a aquisição em 1979 dos laboratórios Lierac. Em 1998 comprou a marca de perfumes Caron (revendida ano passado).

Patrick Alès deixou a presidência de seu grupo em 2015, mas permaneceu no conselho de administração, antes de ceder a função a seu filho Romain ano passado.